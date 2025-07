Beveiligingsbranche kritisch op plannen voor beveiliging Schiphol

GORINCHEM (ANP) - De Nederlandse Veiligheidsbranche is kritisch op de plannen voor de beveiliging van Schiphol die de luchthaven woensdag bekend heeft gemaakt. Die kunnen mogelijk averechts uitwerken, stelt de brancheorganisatie, die vreest voor onduidelijkheid en botsende belangen.

Schiphol heeft het beveiligingswerk op de luchthaven opnieuw aanbesteed, waarbij het aantal beveiligingsbedrijven wordt teruggebracht van vijf naar drie. De drie winnende bedrijven moeten elk een gezamenlijke onderneming aangaan met het luchthavenbedrijf, waarbij Schiphol voor een kwart eigenaar wordt en het beveiligingsbedrijf voor 75 procent.

Dat is een "interessant experiment", volgens voorzitter Ard van der Steur. "Het is te begrijpen dat Schiphol stevige afspraken wil maken met de gespecialiseerde beveiligingsbedrijven, omdat beveiliging een van hun kerntaken is. Maar het is zeer de vraag of het deelnemen in de uitvoerende bedrijven meerwaarde heeft ten opzichte van goede contractuele afspraken."