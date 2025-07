Oekraïne doodt tweede man van Russische marine

KORENEVO (ANP/RTR) - De Russische generaal Michaïl Goedkov, de tweede man van de marine, is omgekomen bij een Oekraïense luchtaanval. Dat bevestigt een Russische gouverneur na berichten van Russische en Oekraïense militaire bloggers.

Volgens de bloggers is Goedkov gedood bij een aanval op een commandopost in Korenevo. Dat ligt in de Russische regio Koersk, op zo'n 20 kilometer van de grens met Oekraïne. Er zouden nog tien anderen zijn omgekomen bij de luchtaanval.

Rusland en Oekraïne stuurden afgelopen nacht weer tientallen drones op elkaar af. Moskou zei 69 Oekraïense drones uit de lucht te hebben geschoten. In de regio Lipetsk, 400 kilometer ten zuiden van Moskou, kwam een vrouw om door brokstukken van zo'n drone, meldt de regiogouverneur.

In de Oekraïense stad Poltava kwamen twee mensen om bij een aanval op een militair rekruteringscentrum, stellen de autoriteiten. Tien mensen raakten gewond. Ook in de zuidelijke stad Odesa raakten vijf personen gewond, onder wie twee kinderen.