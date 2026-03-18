Bewindvoerders werken aan voortzetting onlinewoonwinkel Fonq

UTRECHT (ANP) - De bewindvoerders van het bedrijf achter onlinewoonwinkel Fonq willen de websites van Fonq en Naduvi toegankelijk houden voor consumenten. Op dit moment kunnen echter geen bestellingen worden geplaatst en geen betalingen worden gedaan, hebben ze laten weten in een persverklaring. Ondertussen zoeken ze naar mogelijkheden om het bedrijf of delen ervan voort te zetten.

Fonq probeerde al langer structureel winstgevend te worden. In 2024 nam het bedrijf Naduvi over en gingen de webwinkels samen verder. Volgens de bewindvoerders heeft dat achteraf echter voor meer "complexiteit" gezorgd.

Volgens hen is onder leiding van een nieuwe directie afgelopen jaar wel gewerkt aan verbetering van de bedrijfsvoering. "Tegelijkertijd is gebleken dat aanvullende investeringen noodzakelijk zijn in infrastructuur, systemen en processen." Door het ontbreken van voldoende vervolgfinanciering zag het bedrijf uiteindelijk geen andere optie dan uitstel van betaling aan te vragen.