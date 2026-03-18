Wall Street flink lager na Fed-besluit en fikse olieprijsstijging

WASHINGTON (ANP) - Wall Street is woensdag met stevige verliezen gesloten, nadat de Federal Reserve de Amerikaanse rentetarieven onveranderd liet en slechts één renteverlaging voor dit jaar voorspelde. Volgens kenners was het rentebesluit evenwel in lijn met de verwachtingen. De oorlog in het Midden-Oosten bleef de gemoederen echter bezighouden. De olieprijzen zijn flink verder opgelopen, mede door een Iraanse aanval op een belangrijke gasinstallatie in Qatar.

De Dow-Jonesindex aan de beurs in New York ging met een min van 1,6 procent de handel uit op 46.225,15 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent naar 6624,70 punten en techbeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in op 22.152,42 punten.