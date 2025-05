Bezos steekt geld in Amsterdams AI-bedrijf Toloka

AMSTERDAM (ANP) - Amazon-oprichter Jeff Bezos steekt geld in het in Amsterdam gevestigde techbedrijf Toloka, dat zich specialiseert in kunstmatige intelligentie (AI). Met het geld van Bezos' investeringsvehikel wil de onderneming sneller uitbreiden, meldt moederbedrijf Nebius.

Geavanceerde AI-toepassingen werken met grote hoeveelheden gegevens. Toloka is gespecialiseerd in het aanleveren van geschikte data waarmee AI-modellen worden getraind en ontwikkeld.

Naast Bezos steekt ook Mikhail Parakhin, technologisch topman bij het Canadese webwinkelbedrijf Shopify, geld in Toloka. Hij wordt ook uitvoerend voorzitter van het AI-bedrijf.

Beleggers reageerden opgetogen op het nieuws. Het aandeel van Nebius steeg woensdagmiddag (Nederlandse tijd) op de beurs in New York 7 procent. Nebius stond eerder bekend als Yandex, een Russisch techbedrijf. Vorig jaar verkocht het concern alle Russische activiteiten en ging onder de nieuwe naam verder.