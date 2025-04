Bierbrouwers hebben grote zorgen over heffingen exportmarkt VS

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bierbrouwers maken zich grote zorgen over de hoge Amerikaanse importheffingen op producten uit de Europese Unie. "Dit zal aan beide kanten alleen maar verliezers kennen, in de hele samenleving en economie", meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers.

De VS vormen de belangrijkste exportmarkt voor bier voor Nederlandse brouwers, zowel in waarde als in volume. "40 procent van onze totale export aan Nederlands bier wordt naar de VS geëxporteerd", aldus de organisatie.

"Met een waardeketen die zich uitstrekt van de boeren op de velden tot het personeel in brouwerijen, horeca, logistiek en havens, is het van cruciaal belang om te de-escaleren en toe te werken naar een oplossing die de tarieven op bier verlaagt en zo ten goede komt aan consumenten, werknemers en bedrijven in zowel de EU als de VS", vervolgt de brancheclub.