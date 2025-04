AMSTERDAM (ANP) - De bestuurder van de auto die donderdagmiddag in brand vloog op de Dam in Amsterdam is een 50-jarige Nederlandse man die in Noord-Holland woont. Hij is inmiddels aangehouden.

De man vatte zelf vlam en raakte gewond. De politie vermoedt dat hij de brand opzettelijk heeft aangestoken. Voor zover bekend raakte verder niemand gewond.