Bierbrouwers: heffingen VS jammer voor Amerikaanse bierdrinker

Economie
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 19:19
anp220825187 1
DEN HAAG (ANP/BELGA/AFP) - Bierbrouwers betreuren de Amerikaanse importheffingen van 15 procent. "We vinden het jammer, zeker ook voor de Amerikaanse bierdrinker, dat het niet gelukt is nu al afspraken te maken om bier onder een nultarief te brengen", heeft directeur Meint Waterlander van brancheorganisatie Nederlandse Brouwers laten weten.
De Verenigde Staten zijn voor Nederlands bier een zeer belangrijke exportmarkt, stipt de branchevoorman aan. Waterlander vindt het wel fijn dat EU-commissaris Maroš Šefčovič bier heeft aangemerkt als een van de sectoren waarvoor de Europese Commissie nog steeds streeft naar een uitzonderingspositie. "Dus laten we hopen dat er alsnog een afspraak komt."
De heffingen waarover donderdag duidelijkheid kwam, zijn niet het enige probleem van de brouwers. The Brewers of Europe, de Europese organisatie voor de branche, voegt toe dat brouwers eigenlijk dubbel worden geraakt. Voor blik geldt namelijk nog een extra tarief van 50 procent omdat er aluminium in zit.
Franse champagne
Belgische Brouwers, die biermakers in België vertegenwoordigt, spreekt eveneens zijn ongenoegen uit, maar is wel opgelucht dat er een einde is gekomen aan het gespeculeer over mogelijk veel hogere heffingen. "Hoewel we de toepassing van deze 15 procent alleen maar kunnen betreuren, is dit minder zorgwekkend dan de 30, 50 of zelfs 200 procent die de afgelopen weken werd genoemd", aldus directeur Krishan Maudgal.
EU-onderhandelaars hebben ook geprobeerd andere alcoholische dranken als Ierse whiskey en Franse champagne vrij te stellen van Trumps tarieven. Ook dat lukte niet. Šefčovič hield donderdag vol dat de "deuren niet voor altijd gesloten zijn", maar de Franse federatie van wijnexporteurs zei "enorm teleurgesteld" te zijn in de uitkomst.
