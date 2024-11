Creatieve verzekeringsfraude: Mens in berenpak sloopt luxewagens

In Los Angeles heeft de politie vier mensen in de boeien geslagen voor een creatief staaltje verzekeringsfraude. Ze eisten een bedrag van maar liefst 141.839 dollar (ruim 134.000 euro) aan schadevergoeding, zogenaamd veroorzaakt door een ‘woeste beer’ die zich op drie luxe auto’s zou hebben uitgeleefd.

Maar een grondig onderzoek, onder de treffende codenaam 'Operatie Berenklauw', onthulde dat het niet om een echte beer ging, maar dat er een amateuracteur in berenpak verantwoordelijk was voor de schade.

De vier worden ervan verdacht dat ze meerdere claims hadden ingediend voor schade aan een Rolls Royce Ghost, een Mercedes G63 AMG en een Mercedes E350. Met hun claims hadden ze bewakingsbeelden meegestuurd van het moment waarop de interieurs gesloopt werden. Recht onder de camera wordt de deur opengemaakt, en kruipt een harige figuur over de voorstoelen.

Vleesklauwen

"Nader onderzoek naar de video heeft uitgewezen dat de beer eigenlijk een persoon in een berenpak was", zegt een speciale toezichthouder voor verzekeringen in de staat Californië, CDI. Voor deze zekerheid is nog contact opgenomen met een bioloog van een overheidsdienst die over wilde dieren gaat, "en die stelde ook dat het duidelijk een mens in een berenpak was".

Bij de verdachten thuis is een berenpak aangetroffen, is te zien op een foto van de CDI. Daarop zijn ook twee stukken keukengereedschap te zien die verkocht worden onder de naam 'meat claws', vleesklauwen. Die zijn eigenlijk bedoeld om bijvoorbeeld pulled pork te maken, maar lijken nu dienst gedaan te hebben als berenklauwen.