Bijna 1100 Nederlandse hotels doen mee met claim tegen Booking

WOERDEN (ANP) - Bijna 1100 Nederlandse hotels hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen Booking.com. Dat bevestigt een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) na berichtgeving van de NOS. De hotels eisen compensatie voor geleden schade door clausules van de bekende hotelboekingssite om niet elders lagere prijzen te kunnen bieden.

In heel Europa hebben al ruim 15.000 hotels zich aangesloten bij de massaclaimzaak, meldde Hotrec donderdag. Dat is de Europese horecabrancheorganisatie die de collectieve zaak is begonnen. De deadline voor hotels om zich daarvoor aan te melden loopt vrijdag af. Volgens Hotrec druisen de clausules van Booking.com in tegen Europese regels.

"In de komende weken zullen de gegevens van de hotels worden geconsolideerd en gevalideerd, en zal de dagvaarding worden opgesteld", zegt directeur-generaal Marie Audren van Hotrec. "Het doel is om de collectieve rechtszaak voor het einde van dit jaar in te dienen bij de rechtbank Amsterdam."

Het hoofdkantoor van Booking staat in Amsterdam. Het bedrijf bestreed de claims eerder. Als de zaak voor de rechter komt, wil de onderneming zich verzetten. "Het is echt onzin om te stellen dat Booking de prijzen kunstmatig heeft opgedreven", stelde een woordvoerder van Booking eerder.