ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bevolkingsonderzoek: gegevens van meer vrouwen gestolen uit lab

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 9:34
anp290825089 1
UTRECHT (ANP) - De datadiefstal bij een laboratorium in Rijswijk is groter dan gedacht. Bevolkingsonderzoek Nederland meldde eerder dat hackers de gegevens hebben gestolen van 485.000 vrouwen die meededen aan een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daar zijn nog eens bijna 230.000 mensen bijgekomen, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland vrijdag.
Het aantal bevestigde gedupeerden stijgt daarmee naar 715.000. In de gehackte systemen van het lab staan de gegevens van ruim 941.000 deelnemers die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Het is niet uit te sluiten dat de gegevens van al die vrouwen zijn gestolen. Daarom krijgen ze in de komende weken allemaal een brief met informatie.
Vorig artikel

Bijna 1100 Nederlandse hotels doen mee met claim tegen Booking

Volgend artikel

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

POPULAIR NIEUWS

ANP-530481338 (1)

Bizar maar waar: als je heel vaak deze geur ruikt, is dat goed voor je hersenen

ANP-523169120

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

ANP-429176990

Horror: Britse uitvaartondernemer zette dode baby's voor de tv in haar huis

ANP-333393230

A-dam Underwear uitgegleden over bananenschil: hip onderbroekenmerk failliet

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen