Bevolkingsonderzoek: gegevens van meer vrouwen gestolen uit lab

UTRECHT (ANP) - De datadiefstal bij een laboratorium in Rijswijk is groter dan gedacht. Bevolkingsonderzoek Nederland meldde eerder dat hackers de gegevens hebben gestolen van 485.000 vrouwen die meededen aan een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daar zijn nog eens bijna 230.000 mensen bijgekomen, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland vrijdag.

Het aantal bevestigde gedupeerden stijgt daarmee naar 715.000. In de gehackte systemen van het lab staan de gegevens van ruim 941.000 deelnemers die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Het is niet uit te sluiten dat de gegevens van al die vrouwen zijn gestolen. Daarom krijgen ze in de komende weken allemaal een brief met informatie.