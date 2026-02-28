Bijna 300 TUI-reizigers zitten vast in Midden-Oosten

RIJSWIJK (ANP) - Reisconcern TUI heeft bijna driehonderd reizigers vastzitten in het Midden-Oosten, waar het nu erg onrustig is door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. De organisatie is bezig om te kijken hoe het deze reizigers zo snel mogelijk terug naar Nederland kan krijgen, laat het bedrijf zaterdagavond weten.

TUI heeft besloten voorlopig alle reizen richting Dubai en Qatar te annuleren. Deze maatregel geldt voor vertrek tot en met maandag en blijft net zo lang van kracht als het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken oranje blijft.

Het besluit volgt op de aankondigingen van luchtvaartmaatschappijen om massaal vluchten naar het Midden-Oosten te schrappen. Ook zijn meerdere luchtruimen daar gesloten in verband met de aanvallen op Iran en tegenaanvallen van dat land.

TUI fly Nederland heeft zelf geen vluchten naar deze regio, maar heeft wel reizigers die vliegen met andere luchtvaartmaatschappijen: "Reizigers die hun reisbestemming willen wijzigen de komende week kunnen contact met ons opnemen. We volgen nauwgezet hoe de situatie zich ontwikkelt."