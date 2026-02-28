ECONOMIE
FT: verzekeraars trekken premies fors op voor schepen bij Iran

Economie
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 19:44
LONDEN (ANP) - Verzekeraars hebben scheepseigenaren zaterdag laten weten dat ze polissen zullen annuleren en de premies fors zullen optrekken voor schepen die door de Golf van Oman en de Straat van Hormuz varen, nadat de VS en Israël Iran aanvielen. Dat meldt de Financial Times.
De premies kunnen in de komende dagen met wel 50 procent stijgen, zo melden makelaars aan de Financial Times. Het ongebruikelijke besluit om dit al voor het hervatten van de handel op maandag te laten weten, onderstreept het tempo van de escalatie na de Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten.
De verzekeringspremies voor schepen die door de Golf varen, lagen tot voor kort op ongeveer 0,25 procent van de vervangingswaarde van een schip. Voor een vaartuig ter waarde van 100 miljoen dollar betekent de verwachte stijging een toename van 250.000 naar 375.000 dollar per reis, zegt verzekeringsmakelaar Marsh tegen de FT.
De grootste zorg onder verzekeraars is of Iran de Straat van Hormuz zal afsluiten en aanvallen door bondgenoten zoals de Houthi's.
