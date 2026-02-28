ECONOMIE
Olympisch schaatspak Leerdam levert 195.000 euro op bij veiling

Sport
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 19:39
ARNHEM (ANP/DPA) - Het schaatspak van olympisch kampioene Jutta Leerdam is geveild voor 195.000 euro. Dat is te zien op de website van veilingaanbieder MatchWornShirt. De opbrengst gaat naar IJsvereniging Pijnacker, de jeugdclub van de kampioene op de 1000 meter in Milaan.
De hoogste bieding was tot een uur voor de sluiting een kleine 10.000 euro. Toen raakten twee geïnteresseerden verwikkeld in een biedingsstrijd, die uiteindelijk net onder de 200.000 euro eindigde. Daarmee was het pak van Leerdam verreweg het populairst. Dat van Femke Kok, kampioene op de 500 meter, leverde 4802 euro op. Er werden negentien pakken geveild, de opbrengsten gaan naar de jeugdclubs van de sporters.
