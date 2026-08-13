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Bijna drie jaar durende Tesla-staking komt ten einde in Zweden

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 21:58
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STOCKHOLM (ANP/RTR/BLOOMBERG) - In Zweden is een bijna drie jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. Volgens de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall heeft de Amerikaanse autofabrikant alle stakende leden uitgekocht.
Deze langste staking in de moderne Zweedse geschiedenis begon in oktober 2023, nadat de maker van elektrische auto's had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van een reeks servicevestigingen. Hoewel slechts een kleine groep Tesla-werknemers meedeed aan de staking, escaleerde het conflict door sympathiserende acties van andere vakbonden. Tesla kon wel altijd blijven doorwerken in het land.
Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen oproepen om zijn ruim 100.000 werknemers te laten aansluiten bij een vakbond. Uiteindelijk eindigt de Zweedse staking ook zonder akkoord met de vakbond. Simon Petersson, hoofdonderhandelaar van IF Metall, betreurt de opstelling van Tesla. "Ze hebben methoden gebruikt die in Zweden al sinds de jaren dertig taboe zijn", zegt hij over de praktijk om stakers uit te kopen.
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