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Opsteker voor Trump in juridische strijd over importheffingen

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 21:59
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - President Donald Trump mocht een al lang bestaande vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor de handelsagenda van Trump. De president noemde de uitspraak in een bericht op Truth Social een "grote overwinning".
De rechter weigerde om in te grijpen in de presidentiële decreten van het afgelopen jaar, waarmee een streep werd gehaald door de zogenaamde 'de minimis'-vrijstelling. Die regeling hield in dat voor pakketten met een waarde van 800 dollar of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de vrijstelling.
Trumps handelsbeleid heeft te maken met een hele reeks juridische procedures. Eerder dit jaar verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van Trumps tariefbeleid onwettig. Via andere wetten bouwde hij weer nieuwe tariefmuren op, waarover ook weer geprocedeerd wordt.
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