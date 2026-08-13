Honderden bij stille tocht voor doodgeschoten vrouw in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Honderden mensen lopen mee tijdens de stille tocht donderdagavond voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in een woning aan de New Yorksingel in Den Haag, ziet een ANP-verslaggever. De stoet is kort na 19.00 uur vertrokken bij het huis van de ouders van de vrouw en loopt vanuit daar naar de New Yorksingel, waar ze met haar kinderen woonde.

De vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in haar woning. Ze was op dat moment zwanger. De drie kinderen waren ten tijde van de schietpartij in het huis aanwezig. De 42-jarige vader van de kinderen is als verdachte opgepakt.

De kinderen lopen donderdagavond ook mee. De tocht staat naast herdenken ook in het teken van de strijd tegen femicide, liet de organisatie eerder al weten. Op een bord staat onder meer de tekst "Break the silence stop the violence" en diverse mensen dragen een T-shirt met de tekst "Stop femicide" en een foto van de vrouw. Vrijwel iedereen is in het wit gekleed, zoals door de organisatie was gevraagd. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluijs lopen mee.