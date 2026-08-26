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Bijna een derde minder passagiers op luchthaven Dubai door oorlog

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 10:20
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DUBAI (ANP/RTR) - Dubai International Airport heeft in de eerste helft van dit jaar veel minder passagiers ontvangen. Dat komt door de grote verstoringen van de luchtvaart in het Midden-Oosten door de Iranoorlog. Vanwege de oorlog mijden veel luchtvaartmaatschappijen bestemmingen in het Midden-Oosten en dat is terug te zien in de passagiersaantallen op wat normaal gesproken de drukste luchthaven in de regio is.
Volgens de luchthaven werden 31,5 miljoen passagiers verwelkomd in de eerste zes maanden. Dat is een daling van meer dan 31 procent vergeleken met de 46 miljoen passagiers in de eerste helft van vorig jaar. Het aantal vliegbewegingen, dus starts en landingen, daalde met 32 procent tot 150.600 vergeleken met een jaar terug. De hoeveelheid verwerkte bagage kromp met 28 procent. Dubai is ook een belangrijk overstappunt voor internationale reizigers.
Het goederentransport op Dubai Airport stond eveneens flink onder druk. Het verwerkte vrachtvolume zakte met bijna 29 procent tot 751.340 ton.
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