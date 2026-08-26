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Verdachte moord partner: ik zat in 'femicidale relatie'

Samenleving
door Redactie
woensdag, 26 augustus 2026 om 10:15
bijgewerkt om woensdag, 26 augustus 2026 om 10:24
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De 34-jarige Maxime A. heeft in juni tijdens een politieverhoor bekend dat zij op 26 april haar 44-jarige partner in hun woning in Scheveningen middelen heeft toegediend, die mogelijk tot zijn dood hebben geleid. Volgens de vrouw was er sprake van "intieme terreur" en zat zij in een "femicidale relatie". Volgens het Openbaar Ministerie is daarvoor nog geen "objectieve bevestiging" gevonden.
Dit bleek woensdag op een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen A. Justitie beschuldigt de vrouw van moord.
De vrouw ontkende aanvankelijk, maar al snel rezen er verdenkingen tegen haar. De politie hield haar op 28 mei aan. Sindsdien zit zij in voorarrest.
Doodsoorzaak nog niet definitief
Of het toedienen van de diverse middelen, waaronder fentanyl, GHB en oxycodon, tot de dood van de man heeft geleid, staat nog niet definitief vast.
A. meldde zich in mei 2025 bij de politie. Zij gaf aan heel bang te zijn voor de gevolgen als zij haar partner zou verlaten. Nadien heeft zij contact gehouden met zowel politie als hulpverlening.
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