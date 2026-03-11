Bijna kwart Nederlandse bedrijven gebruikt ICT voor duurzaamheid

DEN HAAG (ANP) - Bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven maakt gebruik van ICT-oplossingen voor duurzaam materiaalverbruik. Daarmee staat Nederland Europees gezien op de vierde plek, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van software om afval te scheiden of materiaalverspilling tegen te gaan.

Het CBS onderzocht hoe Nederlandse bedrijven ICT-oplossingen inzetten om materiaalgebruik te verduurzamen. Daarbij gaf 23 procent van de bedrijven aan zulke technieken te gebruiken. Vooral bedrijven met 250 of meer werknemers maken gebruik van ICT-oplossingen voor verduurzaming. Kleine bedrijven, met tien tot vijftig werknemers, doen dit minder vaak.

Bedrijven in de energie-, water- of afvalsector gebruiken het vaakst technieken voor het verduurzamen van materiaalgebruik. In deze sectoren zet 34 procent van de bedrijven zulke oplossingen in. Daarentegen maakt slechts 14 procent van de horecabedrijven gebruik van deze aanpak.

Het Europese gemiddelde is 17 procent. Op Malta maakt bijna drie op de tien bedrijven gebruik van zulke oplossingen, het meeste in Europa. Daarna komen Litouwse en Belgische bedrijven, voordat Nederland op de lijst verschijnt. In Hongarije, Oostenrijk en Bulgarije maakt 8 procent van de bedrijven hier gebruik van, het laagste aandeel in de Europese Unie.