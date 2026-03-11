ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan honderd daklozen in 2025 naar rechter voor opvangplek

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 6:24
anp110326046 1
DEN HAAG (ANP) - In 2025 namen minstens 122 daklozen een sociaal advocaat in de arm om via de rechter een plek in een opvanglocatie af te dwingen. Dat meldt onderzoeksplatform Investico na een rondvraag onder sociaal advocaten. Aan het onderzoek deden ook de Groene Amsterdammer en Trouw mee.
Volgens de ondervraagde advocaten is het beleid voor opvang in de laatste jaren verhard, terwijl het aantal plekken blijft hangen en het woningtekort toeneemt. Sommige sociaal advocaten procederen tot aan de hoogste rechter om een bed voor hun cliënt te bemachtigen. "Vroeger was de opvang relatief open", zegt sociaal advocaat Else Weijsenfeld. "Tegenwoordig is er niet alleen bezuinigd, het is ook veel strenger geworden. Een zwangere cliënt van mij werd uit huis gezet door haar vader. Toen ze aanklopte voor opvang, werd ze geweigerd."
De advocaten melden dat gemeenten daklozen vaak afwijzen op het criterium van 'zelfredzaamheid'. Volgens een wet uit 2015 moeten zelfredzame dakloze mensen zelf onderdak kunnen vinden. Loketmedewerkers moeten inmiddels vaak binnen een halfuur besluiten of iemand aan dat criterium voldoet. Ter ondersteuning zijn er vragenlijsten en is zelfs een 'zelfredzaamheidsmatrix' opgesteld. Dat zorgt er volgens de advocaten echter voor dat mensen om opvallende redenen worden afgewezen. Zo zag Investico een screeningsverslag van een medewerker, waarin stond dat een dakloze vrouw in staat was om met Google Maps een route te plannen. In een ander verslag bleek dat het een vrouw lukte om brieven mee te nemen naar haar hulpverlener om die te laten verduidelijken. Dat maakte beide vrouwen volgens de gemeente te zelfredzaam voor opvang.
Uit een analyse van 125 rechterlijke uitspraken blijkt volgens Investico bovendien dat grote gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ook de kwetsbaarste daklozen een plek in de opvang weigeren. Zo kwam het voor dat daklozen met zware psychische problemen na een screening werden weggestuurd en dat dit ook gebeurde met daklozen die leden aan hiv of kanker. Bij een gang naar de rechtbank concludeerde een rechter vaak dat er niet genoeg onderzoek was gedaan of dat er tijdens de screening belangrijke signalen waren gemist. In 41 procent van de geanalyseerde zaken werd besloten dat iemand toch tijdelijke opvang moest krijgen of dat er nieuw onderzoek moest komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

ANP-548336178

IMF-baas: ‘Denk aan het ondenkbare, bereid je er op voor’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

d628128c69579e3e4e8d6ef78494ee55,e0585b67

Charlotte Manley (68) is de grote bedreiging van het Engelse Koninklijk Huis

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

Loading