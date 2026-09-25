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Bill Gates gelooft dat AI kan zorgen voor een miljard doden

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 20:31
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NEW YORK (ANP) - Medeoprichter van Microsoft Bill Gates gelooft dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. Dat zei hij vrijdag in een interview met nieuwszender NBC. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's van de technologie te verminderen.
Recentelijk hebben meerdere AI-onderzoekers gewaarschuwd dat er een kans is dat AI de mensheid uitroeit. Op de vraag of hij dit ook gelooft, antwoordde Gates: "AI is zeker krachtig genoeg om gebeurtenissen te veroorzaken die een miljard doden veroorzaken. Er is nog nooit een wapen geweest dat zo krachtig is als de combinatie van mensen met slechte bedoelingen die de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken."
De zorgen over de vermeende gevaren van AI nemen de laatste tijd toe. Anthropic-topman Dario Amodei riep AI-bedrijven eerder deze maand op om het tempo van de ontwikkeling van AI-modellen te vertragen. Hij kreeg bijval van OpenAI-topman Sam Altman en SpaceX-baas Elon Musk.
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