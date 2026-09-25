Zoek je een nieuwbouwhuis, dan heb je geduld nodig: het ontwerp- en vergunningstraject duurt nu gemiddeld acht jaar. Het kabinet wil die doorlooptijd halveren. Minister Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting) stuurde op 21 september het Actieplan Versnelling Woningbouw naar de Tweede Kamer: vijftig acties en €287 miljoen om het bouwtempo op te schroeven, meldt de Rijksoverheid . De ambitie: in 2030 moet de helft van alle nieuwbouw fabrieksmatig worden gebouwd. Nu komt iets meer dan twintig procent uit een fabriek.

Van acht naar vier jaar

De grootste winst zit volgens de minister in het verkorten van de doorlooptijd. Dat kan door het traject te digitaliseren en plannen parallel te laten lopen in plaats van achter elkaar. Het doel: van gemiddeld acht jaar terug naar vier. Goedgekeurde woonconcepten hoeven straks geen aparte bouwtechnische vergunning meer. Dat scheelt per project maanden papierwerk en maakt het aantrekkelijker om bewezen ontwerpen op meerdere locaties in te zetten.

Nu telt alleen nog tempo: van tekening naar heipaal. - Minister Boekholt-O'Sullivan

De helft uit de fabriek

Het kabinet wil dat in 2030 de helft van alle nieuwbouwwoningen industrieel wordt gebouwd. De bouwsector ging er tot dusver van uit dat in 2030 hooguit een derde haalbaar zou zijn, meldt Wonen360 . Woningen worden in een fabriek voorgefabriceerd, in delen naar hun plek gebracht en in een paar dagen in elkaar gezet. Dat kan het bouwproces op locatie aanzienlijk versnellen en de afhankelijkheid van schaarse arbeidskracht beperken.

Hoe dat er in de praktijk uitziet: in Capelle aan den IJssel zijn in ruim een jaar tijd 161 sociale huurwoningen gebouwd en deze week feestelijk opgeleverd, meldt CKZ Vandaag . De woningen zijn grotendeels gebouwd met kant-en-klare elementen uit een gerobotiseerde fabriek. Alle 161 woningen zijn al verhuurd en het merendeel van de bewoners is al ingetrokken. Voor innovatie en opschaling van industriële bouw is €90 miljoen gereserveerd. Daarnaast komt er €156 miljoen om de uitvoeringskracht van gemeenten en provincies te versterken.

Nu komt iets meer dan 20 procent van de nieuwbouw uit de fabriek. In 2030 moet dat de helft zijn.

Wat het voor de prijs kan doen

Een prefab woning is in de meeste gevallen 15 tot 30 procent goedkoper dan een vergelijkbare traditioneel gebouwde woning. Dat komt doordat fabrieksproductie efficiënter is, materiaalverspilling tot een minimum wordt beperkt en de kwaliteit constant blijft. De kortere bouwtijd betekent ook lagere financieringslasten en minder risico op prijsstijgingen van materialen en arbeid.

Maar een kanttekening is op zijn plaats. Fabrieksmatige productie kan ontwerptijd, arbeid op locatie en faalkosten verlagen, maar creëert geen bouwgrond, netaansluiting of vergunning, constateerde De Belegger . Grondkosten en aansluitkosten maken een flink deel uit van de totale woningprijs en worden door prefab niet lager. Prefab helpt het woningtekort dus alleen wanneer extra productie niet elders in het proces blijft wachten.

Prefab verlaagt de bouwkosten met 15 tot 30 procent. Grondkosten en netaansluiting worden er niet goedkoper van.

384.000 woningen tekort

Nederland telde begin 2026 een tekort van 384.000 woningen, ofwel 4,6 procent van de voorraad. Het tekort daalt licht: in 2024 was het 4,9 procent, in 2025 4,8 procent. Het kabinet wil de woningbouwproductie structureel verhogen naar 100.000 woningen per jaar. Bij dat tempo wordt rond 2034 een evenwichtig niveau verwacht, aldus het ministerie van Volkshuisvesting

Er komen tien nieuwe grootschalige bouwlocaties bij, waarvan de eerste vijf eind augustus zijn aangewezen. Met de Landelijke Aanpak Beter Benutten wil het kabinet jaarlijks 10.000 tot 20.000 extra woningen realiseren, onder meer door optoppen, woningsplitsing en woningdelen. In totaal trekt het kabinet tot 2035 €7 miljard uit voor de bouw van betaalbare woningen.

Wat je nu kunt doen