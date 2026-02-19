ECONOMIE
Bill Gates zegt toespraak op AI-top af na ophef om Epstein-band

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 11:11
anp190226098 1
NEW DELHI (ANP/RTR/AFP/BELGA) - Bill Gates heeft een voor donderdag geplande toespraak op een internationale top over kunstmatige intelligentie (AI) in India op het laatste moment afgezegd. Volgens de Gates Foundation wil de Microsoft-oprichter niet dat de focus van het evenement te veel wordt afgeleid. Gates is in opspraak door zijn vroegere band met zedendelinquent Jeffrey Epstein.
De annulering komt nadat de Amerikaanse justitie recent veel documenten uit het Epstein-dossier heeft vrijgegeven. Een concept van een mail van Epstein verwees naar buitenechtelijke relaties van Gates. Epstein schreef dat zijn relatie met Gates varieerde van "Bill helpen om drugs te krijgen, om de gevolgen van seks met Russische meisjes aan te pakken, tot het faciliteren van zijn illegale ontmoetingen met getrouwde vrouwen".
Gates zei onlangs dat hij "elke minuut" betreurt die hij met Epstein heeft doorgebracht. Hij noemde de beweringen absurd en omschreef Epstein als leugenaar. "Die e-mail is nooit verzonden. De e-mail is vals", aldus Gates.
