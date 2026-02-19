ECONOMIE
Premier Polen roept landgenoten op Iran onmiddellijk te verlaten

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 11:10
anp190226097 1
WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse premier Donald Tusk heeft landgenoten in Iran opgeroepen dat land onmiddellijk te verlaten. Hij meent dat er een risico is op een gewapend conflict en dat er al over een paar uur mogelijk geen kans meer is op evacuatievluchten.
De VS dreigen Iran met militair ingrijpen. Aanleiding is het nucleaire programma van Iran, dat volgens Washington gericht zou zijn op de ontwikkeling van kernwapens. Iran bestrijdt dat al decennia en zegt dat het land kernenergie en wetenschappelijk onderzoek nastreeft.
Iraanse nucleaire projecten begonnen met Amerikaanse steun al in 1957. Het land heeft nu voor zover bekend geen kernwapen. In juni vorig jaar bombardeerden Israël en de VS Iraanse nucleaire installaties.
