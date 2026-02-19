Viaplay sluit 2025 af met minder abonnees

STOCKHOLM (ANP) - Viaplay heeft het jaar 2025 afgesloten met minder abonnees. De Zweedse streamingdienst, die in Nederland de Formule 1 uitzendt, telde in de maanden oktober, november en december 2025 ongeveer 4,36 miljoen abonnees. Dat zijn er ruim 8 procent minder dan de bijna 4,8 miljoen in het vierde kwartaal van 2024.

Viaplay werd in 2024 van de ondergang gered nadat het in financiële problemen was geraakt. Het bedrijf kondigde daarop aan zich terug te trekken uit veel landen om kosten te besparen. Vorig jaar vertrok Viaplay onder meer uit Polen. In Nederland en Scandinavië blijft Viaplay wel actief.

In november verwierf Viaplay het volledige eigendom van Allente door de overname van het belang van 50 procent van partner Telenor in de aanbieder van satelliet-tv en breedband in de Scandinavische regio. Dankzij deze overname steeg de omzet in het vierde kwartaal tot 4,99 miljard Zweedse kroon, ongeveer 470 miljoen euro. Door forse afschrijvingen liep het nettoverlies op tot 951 miljoen kroon, van een verlies van 230 miljoen kroon een jaar eerder.