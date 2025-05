Biologische landbouw opnieuw gegroeid, Noord-Holland aan kop

De totale oppervlakte aan biologische landbouwgrond in Nederland is vorig jaar met 4,7 procent gegroeid, meldt de brancheorganisatie van de biologische sector Bionext op basis van cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. Het biologische aandeel van de totale Nederlandse landbouw bedraagt daarmee nu 5,1 procent.

Het merendeel van de biologische hectares bestaat uit grasland, vooral bedoeld voor de veehouderij, en dan met name voor melkvee. Het aantal gecertificeerde biologische landbouwbedrijven steeg afgelopen jaar met 1 procent tot 2176 bedrijven.

Volgens de brancheclub groeide de oppervlakte aan biologische landbouwgrond in Noord-Holland het hardst, met bijna 13 procent. Zuid-Holland (plus 10,1 procent) en Overijssel (plus 8,8 procent) staan op plek twee en drie.

Bionext stelt ook vast dat de totale omzet van biologische producten vorig jaar met 9,6 procent is gegroeid tot 1,77 miljard euro.