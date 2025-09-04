ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voor

Wetenschap
door Nina van der Linden
donderdag, 04 september 2025 om 8:38
shutterstock_2582452275
Negentig procent van de mensen kan ingedeeld worden in één van de volgende persoonlijkheidstypen: Dat zijn de resultaten van een Spaanse studie, waaraan 541 mensen deelnamen. De indeling in verschillende typen is gebaseerd op beslissingen die zij namen bij sociale dilemma's. Bij deze taken kunnen twee personen ervoor kiezen om samen te werken en evenveel winst te maken of kiezen voor hun eigen belang. Als ze kiezen voor hun eigen belang lopen ze het risico dat de ander dat ook doet en beiden verliezen. Voor het afgunstige type maakt het niet uit wat zij presteren, zolang ze het maar beter doen dan de rest. Het optimistische type gaat ervan uit dat de ander net als zij zal willen samenwerken en keuzes zal maken die voor beiden goed uitpakken. Het pessimistische type kiest die optie die zij als het minst erg van twee kwaden beschouwen. En het type dat goed van vertrouwen is werkt altijd mee en het maakt hen ook niet veel uit of ze winnen of verliezen.
Bron(nen): Science Daily

Lees ook

Dit is het geheim van gelukkige koppelsDit is het geheim van gelukkige koppels
Slapen met de deur dicht: wat het over je persoonlijkheid zegtSlapen met de deur dicht: wat het over je persoonlijkheid zegt
Waarom zijn we jaloers?Waarom zijn we jaloers?
Vorig artikel

Osaka keert na vijf jaar terug in halve finales US Open

Volgend artikel

Bioplasticbedrijf Avantium haalt geld op en schrapt banen

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

ANP-402579125

Helpen verzwaringsdekens écht tegen angst, stress en slapeloosheid?

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee