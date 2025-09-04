Van alle persoonlijkheidstypen komt het afgunstige het meest voor

Negentig procent van de mensen kan ingedeeld worden in één van de volgende persoonlijkheidstypen: Dat zijn de resultaten van een Spaanse studie, waaraan 541 mensen deelnamen. De indeling in verschillende typen is gebaseerd op beslissingen die zij namen bij sociale dilemma's. Bij deze taken kunnen twee personen ervoor kiezen om samen te werken en evenveel winst te maken of kiezen voor hun eigen belang. Als ze kiezen voor hun eigen belang lopen ze het risico dat de ander dat ook doet en beiden verliezen. Voor het afgunstige type maakt het niet uit wat zij presteren, zolang ze het maar beter doen dan de rest. Het optimistische type gaat ervan uit dat de ander net als zij zal willen samenwerken en keuzes zal maken die voor beiden goed uitpakken. Het pessimistische type kiest die optie die zij als het minst erg van twee kwaden beschouwen. En het type dat goed van vertrouwen is werkt altijd mee en het maakt hen ook niet veel uit of ze winnen of verliezen.