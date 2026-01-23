Bioplasticfabrikant Avantium stelt opening fabriek Delfzijl uit

AMSTERDAM (ANP) - De fabrikant van bioplastics, Avantium, verwacht zijn fabriek in Delfzijl later te kunnen openen dan verwacht. Het bedrijf laat weten dat tijdens de bouw van het leidingwerk kwaliteitsproblemen zijn ontdekt. Daardoor is een veiligheidsrisico ontstaan.

Uit verdere inspecties kwam naar voren dat meer herstelwerk nodig is dan verwacht. Daarom moet de opening van de fabriek worden uitgesteld. Avantium verwacht nu de fabriek half 2026 te openen en in de tweede helft van het jaar te beginnen met de verkoop van zijn grondstof voor plantaardig plastic, FDCA, en PEF, een duurzamer alternatief voor PET.

De reparatie leidt volgens de fabrikant tot 7 miljoen euro extra kosten. Avantium onderzoekt of het compensatie kan krijgen via juridische mogelijkheden en zijn contracten voor de onverwacht hogere kosten en vertragingen.

Het bedrijf stelt desondanks dat het opstarten van de locatie "gestaag" vordert. De nutsvoorzieningen en de suikerdehydratatie-eenheid zijn inmiddels operationeel.