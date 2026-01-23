ECONOMIE
CSG haalt miljarden op met grootste defensiebeursgang ooit

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 8:32
anp230126045 1
AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Het Tsjechische defensiebedrijf Czechoslovak Group (CSG) heeft in de afgelopen dagen 3,3 miljard euro opgehaald met de verkoop van aandelen aan institutionele investeerders uit Nederland en daarbuiten. De aandelen werden verkocht voorafgaand aan de beursintroductie in Amsterdam. Vrijdag gaat de handel in het aandeel op het Damrak van start.
Het gaat om de grootste beursgang ooit voor een puur defensiebedrijf en om de eerste grote Europese beursintroductie dit jaar. Voor de Amsterdamse beurs is het de grootste beursgang in ruim tien jaar. De aandelen CSG werden alleen aangeboden aan pensioenfondsen en andere grote investeerders zoals vermogensbeheerders tegen een vaste prijs van 25 euro per stuk. De orderinschrijving vond plaats in slechts drie dagen, een korte periode voor een transactie van deze omvang.
Particuliere beleggers konden zich niet inschrijven voor de aandelen CSG. Ze kunnen vrijdag pas instappen tegen de koers die dan door de markt wordt bepaald.
