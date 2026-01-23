ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Maleisië heft beperkingen tegen Grok op na veiligheidsmaatregelen

Economie
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 7:54
anp230126043 1
KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - Maleisië heeft de toegang tot chatbot Grok hersteld, nadat het socialemediaplatform X veiligheidsmaatregelen had getroffen. Dat meldt de communicatietoezichthouder van het land.
Maleisië beperkte eerder deze maand de toegang tot de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI vanwege een omstreden functie die het had. Daarmee konden geseksualiseerde afbeeldingen en naaktbeelden van mensen worden gemaakt, die vervolgens vaak als chantagemiddel werden ingezet. Grok kwam hierdoor wereldwijd onder vuur te liggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

mario

Oude videogames op zolder? Deze bijzondere exemplaren kunnen tot 50.000 euro opleveren

anp 17374097

Chef-koks vertellen wat je beter niet kunt bestellen in een restaurant

ANP-442730627

Veel zitten is slecht voor je, behalve als je het op deze manier doet

Een horizontale foto of illustratie van iemand met een geforceerde glimlach voor een felgekleurd, zonnig decor, terwijl in de schaduw duidelijk verdriet of vermoeidheid zichtbaar is.

Dwangmatig optimisme: de gevaarlijke keerzijde van ‘altijd positief’

Schermafbeelding 2026-01-22 142523

Winter Vol Liefde: kan iemand Klaas uit zijn lijden verlossen?

Loading