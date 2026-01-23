Maleisië heft beperkingen tegen Grok op na veiligheidsmaatregelen

KUALA LUMPUR (ANP/RTR) - Maleisië heeft de toegang tot chatbot Grok hersteld, nadat het socialemediaplatform X veiligheidsmaatregelen had getroffen. Dat meldt de communicatietoezichthouder van het land.

Maleisië beperkte eerder deze maand de toegang tot de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI vanwege een omstreden functie die het had. Daarmee konden geseksualiseerde afbeeldingen en naaktbeelden van mensen worden gemaakt, die vervolgens vaak als chantagemiddel werden ingezet. Grok kwam hierdoor wereldwijd onder vuur te liggen.