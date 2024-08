Bioplasticmaker Avantium onderuit op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Avantium ging woensdag bijna 12 procent onderuit op de Amsterdamse beurs. De ontwikkelaar van plantaardige plastics boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en wist het verlies terug te dringen. Ook verwacht het bedrijf nog altijd zijn nieuwe fabriek in Delfzijl op 22 oktober te openen. In de fabriek zullen op grote schaal grondstoffen voor plantaardige plastics worden gemaakt. De totale investeringen voor de fabriek worden nu echter geschat op 175 miljoen euro. Dat is 26 miljoen euro meer dan eerder verwacht. Avantium liet daarbij weten gesprekken te voeren met zijn kredietverstrekkers en alle opties, waaronder het uitgeven van nieuwe aandelen, te onderzoeken.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 902,27 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 877,24 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent.