Bioplasticmaker Avantium zakt op Damrak na vertraging bij fabriek

AMSTERDAM (ANP) - Avantium behoorde vrijdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De bioplasticmaker verwacht de productie in zijn nieuwe fabriek in Delfzijl later te kunnen opstarten dan gepland. Volgens het bedrijf zijn tijdens de bouw van het leidingwerk kwaliteitsproblemen ontdekt, waardoor een veiligheidsrisico is ontstaan. Door het herstelwerk verwacht Avantium nu de fabriek half 2026 te openen en in de tweede helft van het jaar te beginnen met de verkoop van zijn grondstof voor plantaardig plastic. Het aandeel werd daarop 8 procent lager gezet.

De algehele stemming op de beurzen was licht negatief na het herstel een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 995,68 punten. De hoofdindex sloot donderdag weer boven de 1000 punten. Aan het begin van de week dook de AEX onder dat historische niveau door de onrust rond Groenland.