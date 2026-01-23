Delfland is wachten zat en gaat schadelijke rivierkreeften vangen

DEN HAAG (ANP) - Na een paar proeven gaat het Hoogheemraadschap van Delfland nu op grote schaal Amerikaanse rivierkreeften in het water vangen. Op 170 locaties, verspreid over het werkgebied van Delfland in de provincie Zuid-Holland, wil het waterschap de explosief gegroeide populatie rivierkreeften fors terugdringen. Het wegvangen van de diertjes in 59 kilometer aan water kost zeker 20 miljoen euro.

Al tien jaar praten betrokken overheden over een effectieve aanpak van de uitheemse rivierkreeften. De kreeften graven in dijken en oevers en zorgen ervoor dat de waterkwaliteit en biodiversiteit in het water achteruitgaan. Het ministerie van Landbouw en Natuur, dat volgens de waterschappen verantwoordelijk is voor de aanpak, weigert vooralsnog hiervoor geld uit te trekken.

Delfland dreigde vorig jaar naar de rechter te stappen als het ministerie geen actie onderneemt. Volgens hoogheemraad Stijn van Boxmeer houdt het waterschap die optie nog achter de hand, terwijl het zelf nu wel gaat ingrijpen.