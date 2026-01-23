ECONOMIE
De smerige waarheid achter de hippe waterdispenser op kantoor

Wetenschap
door Dirk Kruin
vrijdag, 23 januari 2026 om 9:21
Wie op kantoor naar de waterkoeler loopt, waant zich gezond en bewust bezig. Gefilterd, gekoeld, soms zelfs bruisend: het voelt vanzelfsprekender dan een glas uit de kraan. Maar dat gezonde imago begint te wankelen nu een nieuwe wetenschappelijke review laat zien dat veel waterdispensers juist viezer zijn dan het leidingwater waarmee ze worden gevuld.
Onderzoekers analyseerden wereldwijd zo’n 70 studies naar de microbiologische kwaliteit van water uit koelers in kantoren, scholen en ziekenhuizen. Hun conclusie is ontnuchterend: in sommige onderzoeken overschreed 70 tot 80 procent van de dispensers de aanbevolen bacteriële limieten, terwijl het onderliggende kraanwater wel voldeed aan de normen. In Brazilië bleek 76,6 procent van de monsters uit dispensers coliforme bacteriën te bevatten, tegenover 36,4 procent van het kraanwater.[
De boosdoener is zelden het drinkwater zelf, maar vooral de techniek eromheen. In de interne slangetjes, filters en vooral de tuiten vormen zich biofilms: slijmerige laagjes waarin bacteriën zich hechten en razendsnel vermenigvuldigen. Zelfs na grondige reiniging kunnen die kolonies binnen dagen terugkeren, mede doordat het water in de koeler geen restchloor meer bevat dat bacteriegroei remt.
Voor gezonde mensen levert dat meestal geen acuut gevaar op, maar voor mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen opportunistische bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa wél tot longontsteking of andere infecties leiden. En dan hebben we het nog niet eens over nozzles die worden aangeraakt door bekers, flesjes en handen van collega’s die net hebben gehoest.
Wat kunnen werkgevers doen? Regelmatige, gedocumenteerde reiniging en tijdige filtervervanging zijn geen luxe, maar noodzaak. Gebruikers kunnen bovendien simpel bijdragen: handen wassen, de tuit niet aanraken en water even laten doorstromen voordat de fles wordt gevuld. Tot die tijd geldt een ongemakkelijke gedachte: het glas kraanwater naast het koffieapparaat zou wel eens de meest nuchtere én schoonste keuze kunnen zijn.

