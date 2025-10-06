Biotechnoloog Pharming schrapt banen op hoofdkantoor in Leiden

LEIDEN (ANP) - Biotechnoloog Pharming gaat 20 procent van de banen buiten de commerciële en medische functies schrappen. De banen verdwijnen vooral op het hoofdkantoor in Leiden, meldt het bedrijf.

Het is niet duidelijk om hoeveel medewerkers het precies gaat. Volgens het jaarverslag over 2024 werken 426 mensen in negen landen bij de biotechnoloog.

De banenreductie hoort bij een herstructurering die de groei van het bedrijf moet versnellen. Pharming wil jaarlijks 15 procent van zijn kosten besparen, ofwel 10 miljoen dollar (zo'n 11,5 miljoen euro). Het bedrijf verwacht vanwege de reductie in het huidige kwartaal eenmalig ongeveer 7 miljoen dollar aan herstructureringskosten te boeken.

Pharming laat weten de afgelopen maanden met de Nederlandse ondernemingsraad te hebben overlegd over de maatregelen.