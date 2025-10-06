ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Biotechnoloog Pharming schrapt banen op hoofdkantoor in Leiden

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 21:16
anp061025188 1
LEIDEN (ANP) - Biotechnoloog Pharming gaat 20 procent van de banen buiten de commerciële en medische functies schrappen. De banen verdwijnen vooral op het hoofdkantoor in Leiden, meldt het bedrijf.
Het is niet duidelijk om hoeveel medewerkers het precies gaat. Volgens het jaarverslag over 2024 werken 426 mensen in negen landen bij de biotechnoloog.
De banenreductie hoort bij een herstructurering die de groei van het bedrijf moet versnellen. Pharming wil jaarlijks 15 procent van zijn kosten besparen, ofwel 10 miljoen dollar (zo'n 11,5 miljoen euro). Het bedrijf verwacht vanwege de reductie in het huidige kwartaal eenmalig ongeveer 7 miljoen dollar aan herstructureringskosten te boeken.
Pharming laat weten de afgelopen maanden met de Nederlandse ondernemingsraad te hebben overlegd over de maatregelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading