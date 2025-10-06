Chipbedrijf AMD eindigt fors hoger op Wall Street na OpenAI-deal

NEW YORK (ANP) - Chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) is maandag fors hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf tekende een grote deal met het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT, OpenAI. AMD gaat de komende jaren honderdduizenden AI-chips leveren aan OpenAI voor datacenters.

OpenAI krijgt bovendien de optie om tot ongeveer 10 procent van de aandelen van de chipontwikkelaar te kopen. AMD heeft gezegd dat de deal tientallen miljarden dollars aan inkomsten kan opleveren. In New York won AMD 23,7 procent, na een openingswinst van ruim 34 procent.

Mede dankzij de koerssprong van het chipbedrijf sloot de S&P 500-index 0,4 procent hoger op 6740,28 punten en eindigde techgraadmeter Nasdaq 0,7 procent hoger op 22.941,67 punten. Daarmee is het de zevende handelsdag op rij dat de brede S&P 500 met een plus is gesloten, de langste winstreeks sinds mei. De Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent naar 46.694,97 punten.

Veel aandacht voor cryptobedrijven

Verder hadden beleggers veel aandacht voor cryptobedrijven. Dit weekend werd de bitcoin voor het eerst meer dan 125.000 dollar waard. Maandagavond stond de koers van de grootste digitale munt ter wereld op meer dan 125.500 dollar. De cryptobedrijven Coinbase Global, Riot Platforms en Mara Holdings stegen tot 10,9 procent. Cloudbedrijf MicroStrategy, dat veel bitcoins bezit, klom 2,3 procent.

Verizon daalde 5,1 procent. Het telecombedrijf heeft Dan Schulman benoemd tot de nieuwe topman. Hij is de voormalige topman van betaalbedrijf PayPal. Schulman vervangt de huidige bestuursvoorzitter van Verizon Hans Vestberg, die sinds 2018 die functie bekleedde. Hij blijft nog wel bijna een jaar aan om de overgang soepel te laten verlopen. Verizon kampt met felle concurrentie om abonnees.

Overheidssluiting

Beleggers op Wall Street kijken deze week uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen. Onder meer Delta Air Lines, PepsiCo en Levi Strauss komen met resultaten.

Verder houden beleggers de voortdurende overheidssluiting in de Verenigde Staten in de gaten, die afgelopen woensdag begon. Door de shutdown is de publicatie van economische rapporten uitgesteld, zoals het belangrijke banenrapport dat afgelopen vrijdag moest verschijnen. Die cijfers zijn belangrijk voor de Federal Reserve bij het bepalen van het rentebeleid in de VS.