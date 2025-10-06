Mona Keijzer lonkt naar investeerders op vastgoedbeurs in München

DEN HAAG (ANP) - Nederland is een goede markt voor vastgoedinvesteerders. Die boodschap heeft demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) maandag verkondigd op vastgoedbeurs Expo Real in München. "We moeten 1,6 miljoen woningen bouwen. Daarvoor hebben we buitenlandse investeerders nodig."

Meer dan tien jaar geleden ging ook woonminister Stef Blok (VVD) de beurzen af om investeerders te trekken. "We hebben het investeringsklimaat beter gemaakt door de huursector te dereguleren en de mogelijkheid te creëren de huren verder te verhogen", zei hij toen op een beurs in Amsterdam. Later zagen met name linkse partijen en middenpartijen zijn beleid als factor in de wooncrisis. CDA-minister Hugo de Jonge voerde een wet in om een deel van de huren omlaag te brengen.

Keijzer ging in München niet op zoek naar investeringen in specifieke soorten projecten, zei ze onderweg terug tegen het ANP. "De vraag waar ze gaan investeren, dat is iets wat ze met het gemeentebestuur moeten bepalen."

'Transparantie en voorspelbaarheid'

Volgens de minister vinden investeerders Nederland aantrekkelijk vanwege "transparantie en voorspelbaarheid" op de woningmarkt. Wat, waar en hoe gebouwd moet worden, is in grote lijnen wettelijk vastgelegd. "Dat is voor ons vanzelfsprekend, maar dat is vrij bijzonder. En dat maakt wel onderdeel uit van de afweging die investeerders maken."

Aan de andere kant hoorde Keijzer ook punten die investeerders volgens haar kunnen afschrikken, zoals de overdrachtsbelasting. "En pensioenfondsen van buiten Nederland zijn van mening dat ze niet gelijk behandeld worden."