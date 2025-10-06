ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mona Keijzer lonkt naar investeerders op vastgoedbeurs in München

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 21:14
anp061025186 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland is een goede markt voor vastgoedinvesteerders. Die boodschap heeft demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) maandag verkondigd op vastgoedbeurs Expo Real in München. "We moeten 1,6 miljoen woningen bouwen. Daarvoor hebben we buitenlandse investeerders nodig."
Meer dan tien jaar geleden ging ook woonminister Stef Blok (VVD) de beurzen af om investeerders te trekken. "We hebben het investeringsklimaat beter gemaakt door de huursector te dereguleren en de mogelijkheid te creëren de huren verder te verhogen", zei hij toen op een beurs in Amsterdam. Later zagen met name linkse partijen en middenpartijen zijn beleid als factor in de wooncrisis. CDA-minister Hugo de Jonge voerde een wet in om een deel van de huren omlaag te brengen.
Keijzer ging in München niet op zoek naar investeringen in specifieke soorten projecten, zei ze onderweg terug tegen het ANP. "De vraag waar ze gaan investeren, dat is iets wat ze met het gemeentebestuur moeten bepalen."
'Transparantie en voorspelbaarheid'
Volgens de minister vinden investeerders Nederland aantrekkelijk vanwege "transparantie en voorspelbaarheid" op de woningmarkt. Wat, waar en hoe gebouwd moet worden, is in grote lijnen wettelijk vastgelegd. "Dat is voor ons vanzelfsprekend, maar dat is vrij bijzonder. En dat maakt wel onderdeel uit van de afweging die investeerders maken."
Aan de andere kant hoorde Keijzer ook punten die investeerders volgens haar kunnen afschrikken, zoals de overdrachtsbelasting. "En pensioenfondsen van buiten Nederland zijn van mening dat ze niet gelijk behandeld worden."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading