Bird wil CM.com niet via vijandige weg overnemen

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 15:38
anp121125151 1
AMSTERDAM (ANP) - De aanbieder van communicatiesoftware Bird wil branchegenoot CM.com niet via de vijandige weg overnemen. Onlangs wezen bestuurders van CM.com het bod van bijna 166 miljoen euro af. Bird-topman Robert Vis ziet geen heil in een aanpak waarbij hij het bestuur van CM.com passeert en aandeelhouders direct benadert met zijn overnamevoorstel.
"Ik ben niet van plan om me op te dringen aan een bedrijf waar ik niet welkom ben. Dat is nooit mijn manier van werken geweest", stelt Vis. Aan zijn overnamebod verandert hij vooralsnog niks.
Tegelijkertijd uit Vis kritiek op een woensdag aangekondigde deal waarbij ondernemer Valentijn Rensing, oprichter van Youfone, voor 5 miljoen euro een belang van 3 procent in CM.com verwerft. Die verkoop van aandelen buiten de beurs om zorgt ervoor dat de waarde van andere aandelen verwatert, stipt Vis aan. Ook is de prijs die Rensing voor de aandelen betaalde lager dan wat Bird bood.
