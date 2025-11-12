ECONOMIE
NYT: nieuwe Epstein-mails suggereren dat Trump wist van misbruik

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 15:31
WASHINGTON (ANP) - Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben e-mails vrijgegeven waarin Jeffrey Epstein suggereert dat de Amerikaanse president Trump meer wist van het misbruik door de overleden zedendelinquent dan hij tot nu toe heeft toegegeven, schrijft de New York Times.
In een van de mails beweerde Epstein dat Trump "op de hoogte was van de meisjes". Ook schreef hij dat de huidige president "uren bij mij thuis had doorgebracht" met een van Epsteins slachtoffers. Trump heeft tot nu toe steeds ontkend dat hij betrokken was of dat hij van het misbruik afwist.
