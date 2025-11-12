ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chipmaker AMD stijgt op Wall Street na sterke vooruitzichten

Economie
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 15:41
anp121125153 1
NEW YORK (ANP) - Advanced Micro Devices (AMD) behoorde woensdag tot de winnaars op de beurzen in New York. De chipproducent liet tijdens een investeerdersdag weten de komende jaren flink te blijven groeien dankzij de sterke vraag naar zijn datacenterproducten. Topvrouw Lisa Su rekent op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld ruim 35 procent in de komende drie tot vijf jaar en een verdrievoudiging van de winst. Het aandeel steeg ruim 7 procent.
De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 48.178 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6863 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 23.509 punten.
De Amerikaanse aandelenmarkten stonden dinsdag nog onder druk. Dat kwam mede door een koersverlies van 3 procent voor AI-chipbedrijf Nvidia. De technologiesector stond vorige week ook al onder druk door zorgen over de hoge waarderingen en de enorme AI-investeringen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading