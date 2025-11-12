Chipmaker AMD stijgt op Wall Street na sterke vooruitzichten

NEW YORK (ANP) - Advanced Micro Devices (AMD) behoorde woensdag tot de winnaars op de beurzen in New York. De chipproducent liet tijdens een investeerdersdag weten de komende jaren flink te blijven groeien dankzij de sterke vraag naar zijn datacenterproducten. Topvrouw Lisa Su rekent op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld ruim 35 procent in de komende drie tot vijf jaar en een verdrievoudiging van de winst. Het aandeel steeg ruim 7 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 48.178 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6863 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 23.509 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten stonden dinsdag nog onder druk. Dat kwam mede door een koersverlies van 3 procent voor AI-chipbedrijf Nvidia. De technologiesector stond vorige week ook al onder druk door zorgen over de hoge waarderingen en de enorme AI-investeringen.