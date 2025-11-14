ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

Economie
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 10:41
anp141125125 1
UTRECHT (ANP) - Birkenstock heeft een rechtszaak gewonnen van Scapino over het namaken van populaire sandaalmodellen van het Duitse merk. De rechter in Utrecht oordeelt dat de Nederlandse schoenwinkelketen met de verkoop van vergelijkbare sandalen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van drie Birkenstock-modellen.
De zaak draaide in totaal om vijf sandaalmodellen. In drie gevallen had Birkenstock volgens de rechter het auteursrecht en maakte Scapino inbreuk door sandalen te verkopen die hierop leken. Birkenstock kan echter geen auteursrechtelijke bescherming claimen op de populaire modellen Boston en Gizeh, vindt de rechter.
De Nederlandse rechter komt daarmee tot een ander oordeel dan de hoogste rechter in Duitsland eerder dit jaar. Birkenstock probeerde daar ook dezelfde auteursrechtelijke bescherming te krijgen voor zijn sandaalontwerpen als die voor kunstwerken, maar het Duitse Bundesgerichtshof ging daar toen niet in mee.
Birkenstock noemt de uitspraak een belangrijke stap richting "EU-brede erkenning van auteursrecht voor de iconische sandalen van het merk". Scapino kan nog in hoger beroep.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading