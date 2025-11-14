Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

UTRECHT (ANP) - Birkenstock heeft een rechtszaak gewonnen van Scapino over het namaken van populaire sandaalmodellen van het Duitse merk. De rechter in Utrecht oordeelt dat de Nederlandse schoenwinkelketen met de verkoop van vergelijkbare sandalen inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van drie Birkenstock-modellen.

De zaak draaide in totaal om vijf sandaalmodellen. In drie gevallen had Birkenstock volgens de rechter het auteursrecht en maakte Scapino inbreuk door sandalen te verkopen die hierop leken. Birkenstock kan echter geen auteursrechtelijke bescherming claimen op de populaire modellen Boston en Gizeh, vindt de rechter.

De Nederlandse rechter komt daarmee tot een ander oordeel dan de hoogste rechter in Duitsland eerder dit jaar. Birkenstock probeerde daar ook dezelfde auteursrechtelijke bescherming te krijgen voor zijn sandaalontwerpen als die voor kunstwerken, maar het Duitse Bundesgerichtshof ging daar toen niet in mee.

Birkenstock noemt de uitspraak een belangrijke stap richting "EU-brede erkenning van auteursrecht voor de iconische sandalen van het merk". Scapino kan nog in hoger beroep.