Nationaal Coördinator Groningen: beving onderstreept belang werk

GRONINGEN (ANP) - De aardbeving met een kracht van 3.4 die afgelopen nacht plaatsvond in het Groningse Zeerijp onderstreept het belang van het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat laat de NCG in een reactie weten. "Voor NCG en onze partners staat de veiligheid en versterking van woningen in Groningen elke dag centraal, juist op momenten als deze."

Volgens de coördinator zorgt de beving opnieuw voor schrik en onzekerheid bij veel bewoners. "Een veilig huis gaat niet alleen over constructies en normen, maar ook over het gevoel dat je kunt vertrouwen op de plek waar je woont."

De NCG houdt zich bezig met de versterking van huizen die mogelijk niet voldoende bestand zijn tegen door de jarenlange gaswinning veroorzaakte aardbevingen.