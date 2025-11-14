ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nationaal Coördinator Groningen: beving onderstreept belang werk

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 10:44
anp141125127 1
GRONINGEN (ANP) - De aardbeving met een kracht van 3.4 die afgelopen nacht plaatsvond in het Groningse Zeerijp onderstreept het belang van het werk van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dat laat de NCG in een reactie weten. "Voor NCG en onze partners staat de veiligheid en versterking van woningen in Groningen elke dag centraal, juist op momenten als deze."
Volgens de coördinator zorgt de beving opnieuw voor schrik en onzekerheid bij veel bewoners. "Een veilig huis gaat niet alleen over constructies en normen, maar ook over het gevoel dat je kunt vertrouwen op de plek waar je woont."
De NCG houdt zich bezig met de versterking van huizen die mogelijk niet voldoende bestand zijn tegen door de jarenlange gaswinning veroorzaakte aardbevingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

ANP-456164420

CT-scans leiden in de VS mogelijk tot meer dan 100.000 nieuwe kankergevallen

ANP-540142496

Deze 5 simpele gewoonten zijn de sleutel tot een lang gezond leven volgens experts

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

anp131125133 1

Dit is waarom foutparkerende Fransen, Polen, Hongaren en Luxemburgers direct een wielklem aangemeten krijgen in Amsterdam

Loading