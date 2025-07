VS voeren hoge importheffing in voor Chinees grafiet

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Handel voert een voorlopige heffing in van 93,5 procent op de invoer van Chinees grafiet, een belangrijk materiaal voor accu's van elektrische auto's. De hoge heffing volgt op de conclusie van het ministerie dat China het materiaal subsidieert en tegen een lagere prijs dan de normale waarde verkoopt.

Een brancheorganisatie die Amerikaanse grafietproducenten vertegenwoordigt, diende in december aanvragen in bij federale instanties met het verzoek om onderzoek naar mogelijke dumping van grafiet door Chinese bedrijven. Van dumping is sprake wanneer een bedrijf een product exporteert tegen een prijs die lager is dan de normale waarde van dat product op zijn thuismarkt.

De nieuwe heffing komt bovenop de bestaande tarieven, waardoor het totale tarief voor grafiet uit China op 160 procent komt, meldt American Active Anode Material Producers, de organisatie die de klacht indiende.