Bitcoin daalde 11 procent in januari, vierde verliesmaand op rij

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 14:54
bijgewerkt om zondag, 01 februari 2026 om 15:20
anp010226066 1
De bitcoin, 's werelds belangrijkste digitale munt, staat onder druk. In januari zakte de cryptomunt bijna 11 procent, waarmee het de vierde opeenvolgende maand met koersverlies was. Dat is de langste verliesreeks sinds 2018.
Dit weekend daalde de bitcoin tot onder de 76.000 dollar, ongeveer 40 procent lager dan de piek in november vorig jaar. Toen bereikte de munt een recordstand van 126.000 dollar.
"Ik denk niet dat we in 2026 een nieuwe recordkoers voor bitcoin zullen zien", zegt Paul Howard, directeur bij crypto-handelsbedrijf Wincent. Volgens marktkenners kampt de bitcoin met een gebrek aan kopers, vertrouwen en momentum. "Bitcoin was drie jaar geleden nieuws, vandaag niet meer", stelt een analist van Ferro BTC Volatility Fund. "Beleggers richten zich meer op AI-aandelen en goud en zilver."
