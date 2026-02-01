ECONOMIE
Saudi-Arabië boekt sterkste economische groei in drie jaar

Economie
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 15:00
anp010226067 1
RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De economie van Saudi-Arabië groeide in 2025 in het hoogste tempo in drie jaar, met de oliesector als belangrijkste groeimotor. Het bruto binnenlands product (bbp) steeg met 4,5 procent, volgens voorlopige cijfers van het nationale statistiekbureau die zondag werden gepubliceerd.
In het vierde kwartaal bedroeg de groei bijna 5 procent. Staatsoliemaatschappij Saudi Aramco produceert sinds medio 2025 meer ruwe olie. Dit maakt deel uit van de door oliekartel OPEC+ afgesproken productieverhogingen, onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland. Het land produceerde in de laatste drie maanden van vorig jaar ongeveer 10 miljoen vaten per dag, het hoogste niveau sinds begin 2023.
Vorige week gingen de olieprijzen flink omhoog als gevolg van oplopende geopolitieke spanningen tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Hoewel een aanhoudende stijging van de olieprijs de Saudische economie versterkt, kan een nieuwe escalatie de groei van de bredere economie vertragen.
