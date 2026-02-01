ECONOMIE
Bij brand in Crans-Montana gewond geraakte Zwitser overleden

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 14:36
SION (ANP/AF) - Een 18-jarige Zwitser die gewond raakte bij de dramatische brand met oud en nieuw in een café in het Zwitserse Crans-Montana is in een ziekenhuis in Zürich overleden, meldt de Zwitserse justitie.
Het dodental stijgt daarmee naar 41. Bij de brand in een café dat voor een belangrijk deel in een souterrain was gevestigd, vielen meer dan honderd gewonden. De meeste slachtoffers waren jonge mensen en de helft van de omgekomen slachtoffers was minderjarig, volgens Zwitserse media.
Justitie onderzoekt de oorzaak van de brand en de reden dat die in korte tijd zo veel slachtoffers heeft kunnen maken. Een uitgang beneden bleek bijvoorbeeld op slot te zitten. De eigenaars en exploitanten, een Frans echtpaar, worden ervan verdacht door grove nalatigheid mogelijk schuldig te zijn aan dood door schuld.
