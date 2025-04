VS en Rusland wisselen gevangenen uit

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en Rusland hebben in Abu Dhabi gevangenen geruild, bericht The Wall Street Journal (WSJ). De Amerikaanse krant schrijft dat Moskou de Amerikaans-Russische Ksenia Karelina heeft vrijgelaten in ruil voor de Russisch-Duitse Arthur Petrov.

Karelina kreeg vorig jaar twaalf jaar gevangenisstraf voor een donatie van iets meer dan 50 dollar aan een Amerikaanse organisatie die humanitaire steun verleent aan Oekraïne. Haar advocaat bevestigt de vrijlating door middel van een ruil. Petrov werd in 2023 in Cyprus op Amerikaans verzoek opgepakt op verdenking van het smokkelen van technologie met militaire toepassingen naar Rusland.

De uitwisseling vindt plaats terwijl de twee landen proberen de onderlinge banden aan te halen, na de verslechtering door de Russische invasie in Oekraïne. Russische en Amerikaanse delegaties bespreken donderdag in Turkije het herstel van de werkzaamheden van hun diplomatieke missies.