Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

Nederland is in tien jaar tijd onherkenbaar veranderd, en de cijfers vertellen het verhaal. In 2016 telde Nederland bijna 17 miljoen inwoners, inmiddels zitten we rond de 18 miljoen en groeit het land vooral door migratie en langere levensduur. Het CBS verwacht dat de 19 miljoenste inwoner rond 2037 wordt verwelkomd. Achter dat groeicijfer gaan grote verschuivingen in samenstelling en welvaart schuil.

Indicator 2016 2026 (schatting) Toelichting Bevolking (mln) 17,0 18,0 Groei vooral door migratie en langere levensduur. Aandeel 65+ (%) 18 22 Vergrijzing: groter deel van de bevolking is 65-plus. Koopkrachtindex (2016=100) 100 104 Reële koopkracht iets hoger, maar met duidelijke schommelingen. Huishoudens (mln) 7,7 8,3 Meer, kleinere huishoudens vergroten druk op de woningmarkt.

De vergrijzing is misschien wel de meest ingrijpende trend. Waar het aandeel 65-plussers tien jaar geleden nog rond de 18 à 19 procent lag, is dat inmiddels opgelopen tot ongeveer een vijfde van de bevolking en stijgt het verder. Een recente analyse over vergrijzing spreekt zelfs van een “gestage, niet te stoppen gletsjer”. Dat raakt de arbeidsmarkt, de zorg en de woningvraag tegelijk.

Ook economisch veranderde Nederland. De doorsnee koopkracht lag in 2022 zo’n 60 procent hoger dan in 1977, maar de laatste jaren zwalkt het gevoel van welvaart door inflatie en stijgende lasten. De lange termijn laat vooruitgang zien, de korte termijn vooral onzekerheid.

Tegelijk groeide het inwonertal sneller dan de woningvoorraad, waardoor tekorten en prijzen opliepen. Dat vergroot regionale verschillen: jongere, groeiende steden tegenover krimpende regio’s met een ouder wordende bevolking.

Aspect 2016 2026 (trend) Effect Gemiddelde leeftijd 41 jaar 43 jaar Meer druk op zorg, pensioenen en arbeidsmarkt. Woningtekort Beperkt maar groeiend Hardnekkig tekort Hogere prijzen en langere wachttijden, vooral voor starters. Bevolkingsgroei p.j. 0,4% 0,6% Extra druk op infrastructuur en voorzieningen. Verstedelijking Hoog, groeiend Verdere concentratie in steden Sterker contrast tussen groeiregio’s en krimpgebieden. cbs​

In één blik wordt dat zichtbaar als je vier kerncijfers naast elkaar zet: bevolkingsomvang, koopkrachtindex, aandeel 65-plussers en aandeel flexbanen in 2016 en 2026. Nederland werd voller, ouder, economisch rijker – maar ook precairder voor wie aan de onderkant bungelt. De komende tien jaar zullen laten zien of beleid en samenleving gelijke tred kunnen houden met die demografische en sociale aardverschuiving.