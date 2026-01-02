Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

Het KNMI meldt dat komende nacht en zaterdag zwaardere sneeuwbuien op enkele plekken voor een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter kunnen zorgen. Op meerdere plaatsen kan 3 tot 5 centimeter komen te liggen. Het weerinstituut heeft waarschuwingscode geel verlengd tot zondag 11.00 uur.

Eerder gold de waarschuwing nog tot zaterdagavond, maar nu voorziet het KNMI dat de winterse omstandigheden het hele weekend aanhouden. Op wegen kan 1 tot 3 centimeter sneeuw komen te liggen. Daarnaast kan bevriezing van natte wegen voor gladheid zorgen.

De waarschuwing geldt, op de Waddeneilanden na, voor het hele land.