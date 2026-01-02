ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 13:06
bijgewerkt om vrijdag, 02 januari 2026 om 13:25
anp020126097 1
Het KNMI meldt dat komende nacht en zaterdag zwaardere sneeuwbuien op enkele plekken voor een sneeuwlaag van 5 tot 10 centimeter kunnen zorgen. Op meerdere plaatsen kan 3 tot 5 centimeter komen te liggen. Het weerinstituut heeft waarschuwingscode geel verlengd tot zondag 11.00 uur.
Eerder gold de waarschuwing nog tot zaterdagavond, maar nu voorziet het KNMI dat de winterse omstandigheden het hele weekend aanhouden. Op wegen kan 1 tot 3 centimeter sneeuw komen te liggen. Daarnaast kan bevriezing van natte wegen voor gladheid zorgen.
De waarschuwing geldt, op de Waddeneilanden na, voor het hele land.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

ANP-546090635

Waarom de ayatollahs in Iran nu wankelen

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

ANP-546115217

"Collega’s hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt"

ANP-543104616

Zit je vast in een verhaal dat niet meer bij je past? Zo breng je daar verandering in

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

Loading